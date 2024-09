Kurti flet për qëndrimin në Itali, jep detaje për vizitat atje

Pas takimeve dhe drekës së ftuar nga Presidentja e rizgjedhur e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, nga Brukseli udhëtuam drejt Venecias ku u takuam me diasporën tonë, vizituam Pavijonin Kombëtar të Kosovës, Bienalen e Venecias dhe Pallatin Dukal, si dhe mora pjesë në ceremoninë e diplomimit të studentëve të Programit Evropian të Masterit në të Drejtat e Njeriut dhe Demokratizimin (EMA).

Në bashkëbisedimin me mërgatën, folëm mbi zhvillimet e më shumë se tre vite e gjysmë të mandatit tonë qeverisës, progresit që ka njohur shteti dhe sinergjia në bashkëpunimin me diasporën që sa vjen e rritet.

Bashkë edhe me ambasadoren e Kosovës në Itali, Nita Shala, vizituam edhe Pallatin Dukal, i cili përveç hijeshisë dhe madhështisë së tij të gjithmbarshme nën stilin Gotik, shfaqte edhe ekspozitën mbi jetën e Marco Polo, eksploruesit dhe tregtarit venecian të shekullit të XIII-të, në shënim të 700-vjetorit të vdekjes së tij. Ekspozita pasqyron larminë shumëdimensionale të veprimtarisë së tij e marrëdhëniet mes kulturave të ndryshme anembanë botës.

Vetëm 800 metra më larg e 12 minuta në këmbë, gjendet Pavijoni i Kosovës, i cili u vlerësua me Mirënjohje të Veçantë në Ceremoninë e Çmimeve të Edicionit të 60-të të Ekspozitës së Artit. “Heshtjet Kumbuese të Metalit dhe Lëkurës” nga artistja Doruntinë Kastrati, me kurator Erëmirë Krasniqin dhe komisionere Hana Halilaj, është bërë pjesë e jetës vibrante artistike dhe hapësirë që duhet përjetuar e nuk duhet humbur nga vizitorët e turistët nga e gjithë bota. Nga Pavijoni vazhduam drejt “Giardini della Biennale”, në ekspozitën qendrore të Adriano Pedrosa me të titullin “Të Huaj Kudo – Stranieri Ovunque”, që shqyrton ndjesinë e përkatësisë në një botë të globalizuar. Ajo vendos theks në multikulturalizmin dhe përvojat e përjetimit si qytetarë të botës.