Kurti flet për çështjen e vaksinave: Po punojmë ditë e natë që t’i sigurojmë ato

Presidentja e këtij komisioni, Ursula Von Der Leyen, tha se për këtë çështje ka biseduar edhe me kryeministrin Kurti, shkruan lajmi.net.

E ky i fundit ka folur për bisedën që ka pasur me Von Der Leyen. Me anë të një postimi në Tëitter, Kurti ka ritheksuar faktin se Kosova deri tani nuk ka marrë asnjë vaksinë.

Ai u shpreh se qeveria që ai udhëheq, po punon ditë e natë për sigurimin e tyre.

“Pranova një thirrje telefonike nga presidentja e Komisionit Evropian, Ursula Von Der Leyen, e cila konfirmoi përkushtimin e BE-së për të dërguar vaksina për qytetarët e Kosovës. Kosova nuk ka marrë asnjë deri tash, dhe ne po punojmë ditë e natë që t’i sigurojmë ato”, ka shkruar ai. /Lajmi.net/

I received a phone call today from @EU_Commission President @vonderleyen who confirmed the EU’s commitment to deliver vaccines for Kosova citizens.

Kosova has received none so far, so we are working day and night to secure them. pic.twitter.com/dpLXDtleSN

— Albin Kurti (@albinkurti) March 27, 2021