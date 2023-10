Kurti flet për ballafaqimin me të kaluarën: Thotë se është i domosdoshëm për paqe të qëndrueshme Kryeministri Albin Kurti gjatë një diskutimi sonte të organizuar nga organizata britanike “Plan for Peace” dhe qendra “Barabar” me temën “Kapërcimi i ndarjes: një bisedë e guximshme”, deklaroi se ballafaqimi me të kaluarën është i domosdoshëm për një paqe të qëndrueshme dhe të ardhme të suksesshme. Para të pranishmëve, folësve dhe mysafirëve të pranishëm, në…