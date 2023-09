Kurti flet për armët që u kapën në Banjskë: Janë prodhim serb – Qeveria e Serbisë e përfshirë

Kurti ka thënë se këto armë dhe pajisje të tjera të përdorura në sulmin terrorist të 24 shtatorit është i prodhuar nga prodhues armësh që janë në pronësi të shtetit serb.

Kurti thotë se ideja që 26 granatahedhës serb kanë hyrë në Kosovës pas përfshirjen e shtetit serb është thjeshtë e pabesueshme.

“Armët dhe pajisjet e tjera të përdorura në sulmet terroriste të kësaj jave janë bërë nga prodhuesit shtetërorë serbë të armëve ushtarake. Ideja se 26 SUV ushtarake dhe një arsenal i madh i prodhuar nga shteti serb hynë në Kosovë, të gjitha pa përfshirjen e qeverisë serbe, thjesht nuk është e besueshme”, ka shkruar Kurti.

Në fotografitë e publikuara, Kurti ka treguar për llojet e armëve dhe për fabrikat që i kanë prodhuar, e që janë fabrika në pronësi të shtetit serb “Sloboda”, pastaj fabrika tjetër shtetërore “Zastava Arms” me seli në Kragujevac.

The weapons & other equipment used in this week’s terrorist attacks were made by Serbian state-owned military arms producers. The idea that 26 military SUVs & a vast Serbian state-produced arsenal entered Kosova, all without the Serbian govt’s involvement, is simply not credible. pic.twitter.com/TRt2lR4gkF

— Albin Kurti (@albinkurti) September 28, 2023