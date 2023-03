Kurti flet në telefon me senatorin Myrphy, diskutojnë për normalizimin e raporteve me Serbinë Kryeministri i vendit, Albin Kurti, ka biseduar përmes telefonit me senatorin amerikan, Chris Murphy. Me të, ai tha se kanë biseduar për marrëdhëniet mes dy vendeve dhe marrëveshjen Kosovë – Serbi. Kurti ka shkruar në Twitter se me senatorin amerikan kanë folur edhe për marrëveshjen e normalizimit me Serbinë dhe renditjen e Kosovës në Indeksin…