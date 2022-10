Kurti flet në telefon me Blinken, i thotë se Kosova ka “progres të vazhdueshëm” Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ka zhvilluar një bisedë telefonike me sekretarin amerikan të shtetit, Anthony Blinken. Këtë, të ditur e ka bërë vet kryeministri Kurti me anë të një postimi në Tëitter, shkruan lajmi.net. I pari i Qeverisë tha se e ka informuar Blinkenin për “progresin” në Kosovë. Temë ishte edhe dialogu. “Pata një…