Kurti flet me kryediplomatin italian: U pajtuam që situata të qetësohet

Në një postim në Tëitter, Kurti ka thënë se me Tajanin ka rënë dakord që situata e tanishme kërkon që të zbatohet marrëveshja themelore dhe të qetësohet situata në veri, shkruan lajmi.net.

“Pata një bisedë telefonike me kryediplomatin italian, Antonio Tajani. Të dy ramë dakord se koha e tanishme kërkon që të zbatohet Marrëveshja Themelore dhe të qetësohet situata në veri”, tha Kurti. /Lajmi.net/

Had a phone conversation with the Italian DPM&MFA @Antonio_Tajani earlier today. We both agreed that the current time calls for the implementation of the Basic Agreement and the situation in the north to be calmed down.

