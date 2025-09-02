Kurti flet me kamerë me Edon Zhegrovën: Nuk ka lajm më të rëndësishëm këtë javë se transferimi i tij në Juventus

Kryeministri në detyrë i Republikës së Kosovës, Albin Kurti e ka uruar futbollistin Edon Zhegrova për transferimin e tij të madh në gjigantin italian, Juventus. Përmes një postimi në llogarinë e tij zyrtare në Instagram, Kurti njoftoi se ka biseduar me videolidhje me yllin kosovar, Edon Zhegrova. “Nuk ka lajm më të rëndësishëm këtë javë…

Sport

02/09/2025 20:30

Kryeministri në detyrë i Republikës së Kosovës, Albin Kurti e ka uruar futbollistin Edon Zhegrova për transferimin e tij të madh në gjigantin italian, Juventus.

Përmes një postimi në llogarinë e tij zyrtare në Instagram, Kurti njoftoi se ka biseduar me videolidhje me yllin kosovar, Edon Zhegrova.

“Nuk ka lajm më të rëndësishëm këtë javë sesa lajmi për transferimin e Edon Zhegrovës në Juventus. Lojtari më i ri i “Zonjës së Vjetër”, që ëndrrën e tij e bëri realitet, tash është ëndrra e shumë të rinjve që e duan futbollin siç e do Edoni. Ai është shumë krenar që po e përfaqëson vendin e popullin tonë në futbollin ndërkombëtar, e ne të gjithë jemi krenarë me të. Me Hajrën sot e uruam dhe përgëzuam për këtë arritje të tij të jashtëzakonshme dhe i uruam gjithë shëndet, fat e shumë suksese!”, shkroi Kurti.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Albin Kurti (@albinkurti_)

Artikuj të ngjashëm

September 2, 2025

Prindërit e Edon Zhegrovës reagojnë pas transferimit të tij në Juventus

September 2, 2025

Korenica: Presim rezultate pozitive ndaj Zvicrës dhe Suedisë

September 2, 2025

Ademi nga Suhareka: Po ndërtojmë qendrën e re të futbollit për Kosovën

September 2, 2025

Dardanët kryejnë stërvitjen e dytë, Gallapeni e Korenica optimistë para ndeshjes...

September 2, 2025

Man City e zyrtarizon portierin Donnarumma

September 2, 2025

Rrugëtimi i Eron Gani Gashit: Nga fushat e Münchenit te fanella e Kosovës U17

Lajme të fundit

Komisioneri i OSBE’së për pakicat që vizitoi Kosovën...

Operacioni i kërkim-shpëtimit në Bjeshkët e Nemuna në...

Sindikatat: Pagat nuk përputhen me koston e jetesës

Hoti: Kuvendi nuk është i konstituuar, janë shkelur parimet kushtetuese