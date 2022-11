Kurti: Është koha për hapa të mëdhenj, dakordimi i djeshëm hap rrugën për bisedime intensive

Kështu ka deklaruar Kurti në Twitter, ku ka shtuar se dakordimi i djeshme hap rrugën për bisedime intensive për normalizimin e plotë të marrëdhënieve me Serbinë, shkruan lajmi.net.

Tutje, i pari i qeverisë ka shtuar se ky normalizim bëhet bazuar në Propozimin e Bashkimit Evropian të mbështetur nga Gjermania, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Franca.

Kryeministri pos këtyre ka falënderuar edhe ambasadorin e SHBA-ve në Kosovë, Jeff Hovenier, për rolin, mbështetjen dhe përkushtimin e këtij të fundit.

No time for small ambitions, it’s time for big steps. Yesterday’s accordance paves the way for intensive talks on the full normalization of relations w/ Serbia based on the EU’s Proposal supported by 🇫🇷, 🇩🇪&🇺🇸. Thankful to @USAmbKosovo Hovenier for his role, support & dedication.

— Albin Kurti (@albinkurti) November 24, 2022