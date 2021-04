Kurti emëron edhe një zv/ministër

Nga sot Almir Veliji do të jetë zëvendësministër i Ministrisë së Zhvillimit Rajonal, ai vjen nga komuniteti boshnjak.

Lajmin e ka dhënë vet Veliji duke shkruar në Facebook, duke falënderuar Kurtin për besimin e dhënë.

Postimi i plotë:

Sot pranova detyrën e zv.Ministrit ne Ministrin e Zhvillimit Rajonal e falenderojë z.Albin Kurtin, Kryeministrin e Republikës së Kosvës per besimin që ma ka dhene.

Me këtë rast zotohem se detyrën që mora do ta kryej me përkushtim, vullnet dhe guxim, duke garantuar angazhim maksimal sidomos për komunitetin #Boshnjak.Për t’i përmbushur objektivat tona si komunitet, e që janë edhe pritjet tuaja, do ta shfrytëzoj përvojën time institucionale në mënyrë që ta arrijm më të mirën për vendin tonë dhe për komunitetin.

Nga sot ju përfaqesoj juve,Me #krenari dhe me shumë #sinqeritetMe #përkushtim dhe me #nder,Me #dashuri dhe me #zemer,Falenderim i veqant shkonë për Kryetaren tonë të partisë SDU Duda Balje,deputete që ma ka dhëne besim për këte pozit,dhe gjithe antareve të Kryesise së partise SDU-Bashkimsocijal Demokrat #deputete. /Lajmi.net/