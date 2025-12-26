Kurti: Ekonomia ishte si kerri në të parën, ne e kemi qitë në të tretën

Albin Kurti i Vetëvendosjes ka vazhduar të pretendojë rritje dhe zhvillim ekonomik gjatë qeverisjes së vet tash pesë vjeçare. Krahasimin që nxori ishte se si një veturë në marshin e parë ishin qeveritë e kaluara ndërsa ai e ka qitur "në të tretën".

26/12/2025 21:21

Albin Kurti i Vetëvendosjes ka vazhduar të pretendojë rritje dhe zhvillim ekonomik gjatë qeverisjes së vet tash pesë vjeçare.

Krahasimin që nxori ishte se si një veturë në marshin e parë ishin qeveritë e kaluara ndërsa ai e ka qitur “në të tretën”.

“Sa i përket rritjes ekonomike, ne jemi trefish më të shpejtë se ata. Kjo do të thotë se, edhe nëse ata kanë pasur drejtimin dhe kahun e duhur, e kanë lënë shtetin si një veturë në marshin e parë dhe e kanë lodhur duke e mbajtur vetëm aty. Ne, nga ana tjetër, jemi trefish më të shpejtë, sepse jemi në marshin e tretë”, tha Kurti.

