Kurti e Vuçiq pjesëmarrës në Forumin e Davosit, Lajçak paralajmëroi takime ndaras Sot fillon Forumi Ekonomik Botëror që do të mbahet në Davos të Zvicrës dhe i cili do të zgjasë deri më 19 janar. Në Forumin Ekonomik të Davosoit, do të marrin pjesë kryeministri i Kosovës, Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë, Aleksandër Vuçiq. Ndryshe takimi vjetor i Forumit Ekonomik Botëror këtë vit ka temën ‘Rindërtimi…