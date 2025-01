Kurti e uron Milanoviq për marrjen edhe të një mandati si president i Kroacisë

Në një postim në platformën X, Kurti ka folur për rritjen e bashkëpunimit mes dy shteteve.

“Urime Zoran Milanoviq për rizgjedhjen tuaj në Presidencën e Kroacisë. Presim me padurim vazhdimin e bashkëpunimit të fortë”, ka thënë Kurti.

Congratulations to @Ured_PRH Zoran Milanović on your re-election to the Presidency of Croatia. We look forward to continued strong collaboration.

— Albin Kurti (@albinkurti) January 13, 2025