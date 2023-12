Kurti e Sveçla nesër para mediave – Nuk dihet arsyeja Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti do të mbajë një konferencë të përbashkët për media me ministrin e punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla. Nuk është bërë publike tema e kësaj konference. Kjo konferencë e tyre do të mbahet me fillim nga ora 12