Kurti e Sveçla edhe sot në veri të vendit, vihet gurthemeli i një stacioni të ri policor Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka qëndruar sot në veri të vendit. Bashkë me ministrin e Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla ata kanë vendosur gurthemelin e stacioni të ri të policë në Leshak. Edhe pse në një mot aspak të përshtatshëm e me shumë shi, Kurti dhe Sveçla janë parë bashkë me një numër të…