Kurti e sfidon Sami Lushtakun me Hysni Mehanin në Skenderaj

Lëvizja Vetëvendosje ka zyrtarizuar kandidatin e saj për kryetar të Komunës së Skenderajt në zgjedhjet e 12 tetorit dhe bëhet fjalë për, Hysni Mehanin. Lajmi është bërë i ditur sot gjatë një takimi me strukturat organizative të Qendrës së Skenderajt, ku i pranishëm ishte edhe kryeministri në detyrë dhe lideri i VV-së, Albin Kurti. Sipas…

Lajme

09/08/2025 14:19

Lëvizja Vetëvendosje ka zyrtarizuar kandidatin e saj për kryetar të Komunës së Skenderajt në zgjedhjet e 12 tetorit dhe bëhet fjalë për, Hysni Mehanin.

Lajmi është bërë i ditur sot gjatë një takimi me strukturat organizative të Qendrës së Skenderajt, ku i pranishëm ishte edhe kryeministri në detyrë dhe lideri i VV-së, Albin Kurti.

Sipas njoftimit zyrtar, Mehani cilësohet si një njeri i afërt me qytetarët, i palodhur dhe me njohje të thellë për problemet lokale.

“Skenderaj ka nevojë për një drejtim të ri. Një drejtim që vendos qytetarin mbi gjithçka…”, thuhet në deklaratën e VV-së.

Përveç Kurtit, në takim morën pjesë edhe Sekretari i Përgjithshëm i VV-së Alim Rama, koordinatori i Qendrave Salih Zyba dhe deputetja Arjeta Fejza, të cilët shprehën mbështetje të fuqishme për kandidaturën e Mehanit.

Vetëvendosje premton administratë transparente, investime në bujqësi, arsim e infrastrukturë, si dhe bashkëpunim të ngushtë me qeverinë qendrore për zhvillim të qëndrueshëm të Skenderajt.

Lajme të fundit

Rita Ora në telashe, banorët lokalë ankohen për...

Për shkak të sulmeve ruse në Ukrainë, ndërpritet...

Pritje deri në 1 orë minuta për hyrje-daljet e Kosovës

Zgjedhjet lokale, KQZ: Më 13 gusht përfundon afati...