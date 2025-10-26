Kurti e propozoi për Ministër të Kulturës, aktori Fatmir Spahiu reagon me tone humori: I konfirmova Kurtit…
Aktori Fatmir Spahiu ka reaguar me tone humori pasi në seancën e sotme u prezantua si ministër i Kulturës. Kurti ka dështuar sot për të formuar qeverinë e re, pasi mori veç 56 vota. Postimi i plotë: Te nderuar miq, Para do dite pra edhe me nje konfirmim pozitiv nga ana ime, sot ne mengjes,…
Postimi i plotë:
Te nderuar miq,
Para do dite pra edhe me nje konfirmim pozitiv nga ana ime, sot ne mengjes, duke pas bindje te plote se do ta kry mire kete pune, i konfirmova Kryeministrit Kurti se do te pranoj ftesen per poziten Minister i Kultures dhe Turizmit.
Pavarsisht qe nuk u votu, e falemnderoj zotin Kurti qe tek une ka pa nje profesionist qe do ta kryente mire kete detyre. Sidomos per perzgjedhjen e nje personi qe nuk eshte anetar i ndonje partie politike!
Si Buf, do te vazhdoj kontributin tim aty ku e shoh qe e kam vendin, edhe atehere kur nuk me kerkohet.
Do te vazhdoj me promovu gjuhen e bute me respekt te ndersjelle si deri tash!
Do te vazhdoj me punu per me qene Kosova e para!
Perkunder deshires time me dhane nje kontribut kjo pune nuk u be.
Mandej doren ne zemer prites pak me shkru me “ë” – ja rregullisht, plus ish dasht me pagu chatgbt pro 🙂
*per hire te sinqeritetit i kam bo gati dy statusa, ai i votimit ka qene me i gjate pak, keshtu qe me mire per lexuesin ky qe u postu se me i shkurte!
Shkojme me;
Rrnofte Kosova!
Me respekt,
Fatmir Spahiu
I propozuari per Minister, ne nje mengjes vjeshte ne Prishtine./Lajmi.net/