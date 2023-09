Kurti e Osmani “kurrkah hiç” me njëri-tjetrin, kryeministri thotë se Asociacioni është ide e Serbisë Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, duket të mos jetë aspak në linjë me presidenten Osmani sa i përket Asociacionit. Përderisa pak ditë më herët, Osmani pohoi se i njëjti mund të bëhet nëse draftohet në bashkëpunim me ShBA-në, Kurti thotë se i njëjti është ide e Serbisë, përcjell lajmi.net. Në një intervistë dhënë…