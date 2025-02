Kurti e nis fjalimin në Mitrovicë me sulm ndaj mediave: Nuk ka britmë në studio, as shkronjë në portale që shtrembëron realitetin Kryeministri Kurti, menjëherë sapo mori fjalën në Mitrovicë fjalinë e parë e pati sulm ndaj mediave. “Nuk ka britmë nëpër studio televizive e as gërmë nëpër portale që mund ta shuaj e shtrembëroj realiztetin e ri te Mitrovicës që është realizuar dhe falënderuar qëndresës tuaj, e qeverisë tonë. Një milionë lajme të rreme s’mund ta…