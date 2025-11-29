Kurti e la Vlorën e Prekazin për të udhëtuar në Maltë – mori pjesë në një tubim të socialistëve, u tha atyre se e ka luftuar korrupsionin
Të gjithë dje po pyesnin “Ku është Albin Kurti?”. Në datën historike të 28 Nëntorit që është dita më e rëndësishme për popullin shqiptar, Kurti nuk dukej askund, transmeton lajmi.net. Ai nuk u pa as për homazhe në Prekazin legjendar, por as duke festuar në Vlorë, në qytetin ku është shpallur Pavarësia e Shqipërisë. Lëvizja…
Të gjithë dje po pyesnin “Ku është Albin Kurti?”.
Në datën historike të 28 Nëntorit që është dita më e rëndësishme për popullin shqiptar, Kurti nuk dukej askund, transmeton lajmi.net.
Ai nuk u pa as për homazhe në Prekazin legjendar, por as duke festuar në Vlorë, në qytetin ku është shpallur Pavarësia e Shqipërisë.
Lëvizja Vetëvendosje e ka zbuluar sot se ku ishte Kurti. Ai është në Maltë, ku mori pjesë në Këshillin e Internacionales Socialiste.
Ai para socialistëve u lavdua me punën e tij si kryeministër i Kosovës, duke ju thënë se e ka luftuar korrupsionin dhe se Kosova ka shënuar rritje ekonomik.
“Kryeministri i Kosovës shpjegoi se si në mandatin e tij lufta kundër korrupsionit ka kontribuar në rritjen ekonomike gjersa politikat sociale të rishpërndarjes e kanë bërë zhvillimin progres gjithpërfshirës.”, thuhet ndër të tjera në komunikatën e VV-së.
