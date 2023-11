Kurti e Krasniqi vizitojnë Pejën, kjo është arsyeja

Gjatë ditës së sotme kryeministri i Kosovës, Albin Kurti dhe Mininstri i Administrimit të Pushtetit Lokal, Elber Krasniqi do të vizitojnë qytetin e Pejës.

Kjo është bërë e ditur përmes një njoftimi për media nga zyra e kryeministrit.

‘’Ju njoftojmë se nesër me datë 07 nëntor 2023 (e martë), Kryeministri i Republikës së Kosovës, z. Albin Kurti së bashku me Ministrin e Administrimit të Pushtetit Lokal, z. Elbert Krasniqi do të zhvillojnë këto aktivitete bazuar në këtë agjendë në Komunën e Klinës dhe Komunën e Pejës’’

Aktiviteti:

Klinë:

12:30-12:50 – Vizitë te projekti ‘Ndërtimi i fundërruesit për sistemin e filtrimit të ujit të pijes‘, projekt i bashkëfinancuar nga MAPL dhe Komuna e Klinës (vënia e gurthemelit);

Pejë:

14:30-14:45 – Vizitë tek përfituesi nga thirrja e MAPL-së për ndërtimin e shtëpive për komunitet jo-shumicë në Komuna z.Muzafer Palamar (fshati Vitomericë)

14:55-15:10 – Vizitë tek përfituesi nga thirrja e MAPL-së për ndërtimin e shtëpive për komunitet jo-shumicë në, z.Sefer Hagjijaj (fshati Vitomericë)

15:20-15:35 – Vizitë tek përfituesi nga thirrja e MAPL-së për ndërtimin e shtëpive për komunitet jo-shumicë në, z.Gëzim Saku (fshati Treboviq)./Lajmi.net/