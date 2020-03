Kurti e konfirmon se i ka dërguar letra Trumpit dhe Pompeot

Kurti ka publikuar letrat në rrjetin social Twitter.

“Sot i kam shkruar një letër Presidentit të SHBA-së, Ekselencën e tij z. Donald J. Trump dhe Sekretarit të Shtetit, Ekselencën së tij z. Mike Pompeo, në përkushtimin e tyre ndaj qeverisë së re në Kosovë”, ka thënë Kurti.

Kurti ka theksuar se e pranon që për dy vitet e fundit ka pasur keqkoordinim midis përfaqësuesve të Kosovës në lidhje me rolin, interesat dhe qëllimet e Kosovës në dialog me Serbinë, si dhe mungesë të qartësisë se kush flet për Kosovën në skenën ndërkombëtare dhe në tryezën e bisedimeve.

“Kjo do të përfundojë nën qeverinë time. Qeveria ime dhe unë si Kryeministri i saj kemi mandatin, vullnetin politik, si dhe detyrën kushtetuese për të marrë përsipër përgjegjësi të plotë dhe ekskluzive për udhëheqjen e këtij procesi dhe përfaqësimin e Kosovës në nivelin më të lartë diplomatik”, ka theksuar Kurti. /Lajmi.net/

Today I have written a letter to the President of the United States of America, His Excellency Mr. Donald J. Trump @realDonaldTrump and Secretary of State, His Excellency Mr. Michael R. Pompeo @SecPompeo on the commitments of the new government in #Kosova. pic.twitter.com/z76ToMjFKy

— Albin Kurti (@albinkurti) March 2, 2020