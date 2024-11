Kurti e Gervalla fushatë në Norvegji, keqpërdorin ambasadën e Kosovës në Oslo Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti sot do të takojë mërgatën në Oslo të Norvegjisë. Ky takim i Kurtit me mërgatën pritet të nis në ora 20:00. Lëvizja Vetëvendosje ka njoftuar se kryeministri Kurti do të jetë i shoqëruar nga ministrja e Punëve të Jashtme dhe Diasporës, Donika Gërvalla Schwarz. “Kryeministri Albin Kurti dhe zëvendëskryeministrja, njëherazi…