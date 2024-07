Kurti e akuzoi për dëmshpërblimin 21 milionë euro për “Countour Global” – Haradinaj nesër në konferencë për media Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës me një njoftim për media kanë thënë se shefi i tyre, Ramush Haradinaj do të mbajë nesër një konferencë për media. Sipas tyre kjo konferencë për medie do të mbahet në ambientet e Kuvendit të Republikës së Kosovës, shkruan lajmi.net. “Nesër me fillim nga ora 11;00, kryetari i AAK-së, Ramush Haradinaj, do të…