Kurti: Duam marrëdhënie fqinjësore me Serbinë, marrëveshja të zbatohet pa kushte dhe pa vonesa Sot gjatë ditës në Kosovë në Kosovë për vizitë po qëndrojnë kryeministrat e Holandës dhe Luksemburgut. Ata kanë zhvilluar një takim me kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti. Kurti pas takimi ka deklaruar se ka kërkuar që t’i ndihmojnë Kosovës që të anëtarësohet në NATO dhe në BE. Më tutje, kryeministri përmendi edhe çështjen e dialogut…