Kurti do të marrë pjesë në një konferencë në Sarajevë për raportet rajonale Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, do të shkojë të enjten në mbrëmje, më 5 dhjetor, në Sarajevë, konfirmoi për Radio Evropa e Lirë (REL) Adil Kullenoviq, president i organizatës joqeveritare “Asociacioni i Intelektualëve të Pavarur Krug 99”. Ai tha se Kurti do të marrë pjesë në një konferencë që do të organizojë kjo organizatë një…