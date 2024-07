“Kurti do të detyrohet ta sakrifikojë Osmanin”, Spahiu tregon arsyet e përçarjes mes tyre

Profesori universitar, Nexhmedin Spahiu ka vlerësuar se krisja e raporteve ndërmjet kryeministrit Albin Kurti dhe presidentes Vjosa Osmani ka të bëjë me postin e presidentin për mandatin e ardhshëm.

Spahiu ka vlerësuar se Kurti është i interesuar të ketë më afër Listën Guxo se sa Osmanin.

Ai në Tëvë 1 ka thënë se Kurti do të detyrohet ta sakrifikojë Osmanin për koalicion me ndonjë parti tjetër.

“Krisja ka të bëjë shumë thjeshtë, ka të bëjë me zgjedhjet e ardhshme presidenciale. Kur vijnë zgjedhjet presidenciale atij do t’i duhej me bë koalicion me ndonjë parti tjetër dhe ajo parti sigurisht mund t’ia kërkojë postin e presidentit. Kështu që sigurisht se do të detyrohet ta sakrifikojë. Sigurisht që posti i presidentit është shkaktar”, ka thënë Spahiu.

Krisja e raporteve mes Osmani dhe Qeverisë, u theksuar pas letrës që ministrja e Jashtme, Donika Gërvalla i dërgojë Këshillit të Evropës, e për të cilën Osmani tha se nuk u konsultua duke vlerësuar se kjo sjellje nuk është në frymën e bashkëpunimit. Kurti kishte mohuar se ka krisje të raporteve, duke theksuar se mospajtime kanë për çështje të ndryshme.

Ndërsa, Kurti nuk mori pjesë në takimin e së mërkurës të ftuar nga Osmani me kryetarët e partive politike për të diskutuar datën e zgjedhjeve paralamnetar. Nga Qeveria u tha se Kurti kishte një drekë me ambasadorët e akredituar në Kosovë.