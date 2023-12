Kurti: Disa vende as në ëndërr nuk i shohin rezultatet tona Kryeministri Albin Kurti të shtunën është mburrur me punën e Qeverisë së tij në mbledhjen e Këshillit të Përgjithshëm të VV-së. Kurti u shpreh i bindur se shumë qeveri, në vende të ndryshe nuk i shohin as në ëndërr rezultatet e Qeverisë së tij, duke iu referuar rritjes së të buxhetit për 35% e të…