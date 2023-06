“Kurti dhe Vuçiq non-grata nëse nuk përmbushin kërkesat e SHBA-së deri në korrik” Profesori i marrëdhënieve ndërkombëtare, Jeton Kelmendi pret që deri në korrik nëse nuk ka një ulje të tensioneve dhe progres në dialog atëherë Kurti do të shpallet non-grata nga ShBA-të, dhe njejtë do të veprohet edhe me Vuçiqin. “Jo rastësisht janë përgatitur lajmet për Vuçiqin dhe lidhjet e tij me krimin sepse amerikanët i paraprijnë…