​Kurti dhe Vitia mbërrijnë në Onkologji

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti po vizion Klinikën e Onkologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës (QKUK) për të parë nga afër vënien në funksion të akseleratorit të dytë, si dhe investimet infrastrukturore në përgjithësi që janë bërë në këtë klinikë.

Bashkë me të është edhe ministri i Shëndetësisë, Arben Vitia, derisa të njëjtit pas takimeve edhe me menaxhmentin e klinikës do të deklarohen për media.