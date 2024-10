Kurti dhe Murati sot në konferencë për media, s’bëhet e ditur arsyeja Kryeministri i Kosovës Albin Kurti, bashkë me ministrin e Financave, Hekuran Murati do të mbajnë sot një konferencë për media. Kurti dhe Murati do t’u drejtohen mediave, por pa bërë të ditur temën për të cilën është thirrur kjo konferencë. Konferenca do të mbahet në Qeverinë e Kosovës me fillim nga ora 15:00./Lajmi.net/