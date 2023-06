Kurti dhe Mehaj në Ferizaj te kazerma “Skënderbeu”, mësohet arsyeja

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, bashkë me ministrin e Mbrojtjes, Armend Mehaj, sot ka vizituar kazermën e FSK-së “Skënderbeu” në Ferizaj,

Aty grupe nxënësish po mbanin ligjeratë mbi “Njohuritë e përgjithshme rreth institucioneve të sigurisë”.

Kurti, para nxënësve, me qëllim të shpalosjes dhe implementimit të programit “Edukimi për Siguri”, shprehu vlefshmërinë e programit për sigurinë publike dhe atë shtetërore duke i’a kujtuar atyre rëndësinë e mësimit të institucioneve të sigurisë dhe historikun të tyre.

Me anë të këtij programi, nxënësit përveç se do të ndjekin ligjëratat, njëkohësisht do të zhvillojnë edhe aktivitetet praktike në kuadër të pilotprojektit të lëndës “Edukim për Siguri”. Ky program pritet që nga shtatori të zhvillohet në 8 kazerma nëpër qytetet e Kosovës dhe me 2100 nxënës pjesëmarrës.

Nxënësit pjesëmarrës përmes lëndës “Edukimi për Siguri” do të përvetësojnë njohuritë elementare mbi sigurinë e mbrojtjen, dhe jo vetëm.

“Këtu do të merrni mësime të vlefshme për sigurinë, për sigurinë e vetvetes, për sigurinë e njëri tjetrit dhe për sigurinë e shoqërisë në përgjithësi. Dija dhe vetëdija që ngriten nëpërmjet Edukimit për Siguri do të iu ndihmojnë në çfarëdo profesioni që do të merrni në të ardhmen”, tha Kurti.

Ai ritheksoi rolin e lartë të institucioneve të mbrojtjes, përveçse në sigurinë publike e kombëtare, edhe në ngritjen e vetëdijes qytetare, vigjilencës e kujdesit ndaj vetës, njëri-tjetrit dhe për shtetin tonë./Lajmi.net/