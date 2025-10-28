Kurti dhe instituti frances “Jacques Delors” flasin për investimet në mbrojtje të Kosovës

Kryeministri në detyrë i Kosovës, është takuar me Institutin francez ‘Jacques Delors”, organizatë me seli në Paris. Ai ka thënë se në këtë takim ka biseduar mbi gjeopolitikën dhe ndikimin e saj në Ballkanin Perëndimor, shkruan lajmi.net. “Shfrytëzova rastin për të theksuar nevojën për një qasje vendimtare dhe të bazuar në meritë ndaj zgjerimit nga…

Lajme

28/10/2025 22:20

Kryeministri në detyrë i Kosovës, është takuar me Institutin francez ‘Jacques Delors”, organizatë me seli në Paris.

Ai ka thënë se në këtë takim ka biseduar mbi gjeopolitikën dhe ndikimin e saj në Ballkanin Perëndimor, shkruan lajmi.net.

“Shfrytëzova rastin për të theksuar nevojën për një qasje vendimtare dhe të bazuar në meritë ndaj zgjerimit nga BE-ja, si një çelës për sigurinë evropiane përballë rreziqeve aktuale gjeopolitike. Diskutuam gjithashtu investimet në mbrojtje të Kosovës, mbrojtjen kushtetuese dhe praktike të të drejtave të njeriut dhe të pakicave, si dhe lidhjen e pandashme midis agjendave ekonomike dhe parimeve demokratike”, ka njoftuar Kurti.

Kurti udhëtoi sot në drejtim të Francës, me ftesë të presidentit Emmanuel Macron, ku do të marrë pjesë në Forumin e Paqes.

Kurti sonte do të jetë po ashtu i ftuar në darkën e shtruar nga qarku diplomatik i Parisit. /Lajmi.net/ 

Njoftimi i plotë i Kurtit:

Artikuj të ngjashëm

October 28, 2025

“Argat i Serbisë” – Haradinaj ashtu si akuzat ndaj Kurtit, nuk...

October 28, 2025

Faton Pecit i del “gjumi” para balotazhit, fajëson mediat e kundërshtarët...

October 28, 2025

E treta komunë me radhë, VV-AAK arrijnë marrëveshje edhe në Prizren

October 28, 2025

Ruzhdi Shehu “uron” për koalicionin VV-AAK në Junik: Humbja e tyre...

October 28, 2025

Deliu: Ishim të bindur që nuk duhet të hyjmë në bashkëpunim...

Lajme të fundit

“Argat i Serbisë” – Haradinaj ashtu si akuzat...

Faton Pecit i del “gjumi” para balotazhit, fajëson...

E treta komunë me radhë, VV-AAK arrijnë marrëveshje edhe në Prizren

Ruzhdi Shehu “uron” për koalicionin VV-AAK në Junik:...