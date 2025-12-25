Kurti del me një video, po frikësohet se qytetarët nuk e dinë vendin ku kanë për të votuar dhe se si duhet të votojnë

Kandidati i VV-së për kryeministër, Albin Kurti ka publikuar një video nga vetura. Kurti ka dal me dy kërkesa për qytetarët e Kosovës, transmeton lajmi.net. E para, ai iu ka kërkuar që të shikojnë vendin se ku kanë për të votuar, duke i drejtuar për tek linku i KQZ-së. Kurse, kërkesa e dytë është që…

25/12/2025 18:12

Kandidati i VV-së për kryeministër, Albin Kurti ka publikuar një video nga vetura.

Kurti ka dal me dy kërkesa për qytetarët e Kosovës, transmeton lajmi.net.

E para, ai iu ka kërkuar që të shikojnë vendin se ku kanë për të votuar, duke i drejtuar për tek linku i KQZ-së.

Kurse, kërkesa e dytë është që të shikojnë mënyrën se si duhet votuar.

Postimi i plotë:

Qytetarë të dashur,
janë dy çështje të rëndësishme që duhet t’i keni parasysh para votimit: vendvotimi dhe mënyra e votimit.
Andaj bëhuni gati për të dielën, mos lëshoni pe të dielën, për siguri dhe begati.
Linku:

