Kurti deklarohet për takimin e radhës me Vuçiq: Shumë optimist se marrëveshja mund të ndodhë këtë vit Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti është deklaruar në lidhje me takimin e paraparë të zhvillohet më 27 shkurt në Bruksel në mes tij dhe presidentit serb, Aleksandar Vuciq. Kurti është shprehur optimist, se nga ky takim me Vuçiq-in se do të rezultojë një marrëveshje e cila do të çonte në normalizimin e plotë të raportove…