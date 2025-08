Kurti darkon me Baker: “Qeveria e Kosovës është e përkushtuar për forcimin e mëtejshëm të raporteve me SHBA-në” Kryeministri në detyrë i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, ka pritur sonte në një darkë pune zëvendësndihmëssekretarin amerikan të Mbrojtjes për Politika Evropiane dhe NATO, David Baker. Takimi është zhvilluar në prani të e Ngarkuarës me punë në Ambasadën e SHBA-së në Kosovë, Anu Prattipati, dhe është organizuar nga ministri në detyrë i Mbrojtjes, Ejup…