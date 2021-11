Kurti: Çdo ditë po angazhohemi që të plotësojmë zotimet tona para qytetarëve

Përmes një postimi në Facebook, kryeministri ka dhënë detaje për vendimet e marra në mbledhjen e sotme.

Tutje ai tha se po angazhohen çdo ditë e më shumë në zbatimin e programit qeverisës dhe plotësimin e zotimeve të tyre para qytetarëve.

Postimi i plotë:

23 projektligje të miratuara dhe 1.7 milionë euro për kompensimin e dëmeve në bujqësi

Në secilën mbledhje po përmirësojmë dhe avancojmë kornizën tonë ligjore duke miratuar projekligje të reja dhe plotësuar e ndryshuar ato aktuale. Sot kemi miratuar plot 23 projektligje. Tre sosh që rregullojnë të drejtën e pronësisë industriale dhe përcaktojnë standardet dhe rregullat bazë për zhvillimin dhe promovimin e turizmit, kurse 19 tjera janë harmonizuar me Ligjin për Kundërvajtje për të mundësuar zbatimin e plotë të sanksioneve kundërvajtëse në institucionet bujqësore. Një projektligj me rëndësi të veçantë e që e miratuam sot është ai i marrëveshjes mes Republikës së Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës në lidhje me asistencën e ofruar në formë granti. Përmes këtij projektligji do të avancojmë diplomacinë ushtarake në funksion të anëtarësimit në organizata ndërkombëtare sikurse ajo e Kartës së Adriatikut.

Për dëmet në bujqësi të shkaktuar nga fatkeqësitë natyrore ndamë edhe 1.7 milionë euro në 29 komuna. Ky është vendimi ynë i dytë për kompensimin e dëmeve të fatkeqësive natyrore. Deri më tani kemi ndarë 3 milionë euro për këtë qëllim. Ndërkaq përkrahja për fermerët në këtë vit kalendarik ka arritur vlerën mbi 50 milionë euro.

Shfuqizuam vendimin për vazhdimin e mandatit të kryeinspektorit të Inspektoriatit të Tregut.

Në këtë mbledhje të 45-të bëmë edhe përgatitjet e fundit për mbledhjen e shtatë të përbashkët të Republikës së Kosovës dhe Republikës së Shqipërisë duke i rekomandur Presidentes së vendit autorizimin e nevojshëm për nënshkrimin e marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë për sigurimet shëndetësore. Nesër vazhdojmë në Kuvendin e Republikës së Kosovës për të prezantuar, diskutuar dhe miratuar Buxhetin për vitin 2022, për t’u angazhuar çdo ditë e më shumë në zbatimin e programit qeverisës dhe plotësimin e zotimeve tona para qytetarëve.