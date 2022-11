Kurti: Buxheti i vitit 2023 do të jetë “më shumë për të gjithë”

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ka reaguar për miratimin në lexim të parë të buxhetit për vitin 2023.

Me anë të një postimi në Facebook ai ka falënderuar deputetët e Kuvendit të Kosovës duke thënë se buxheti për vitin e ardhshëm, “do të jetë më shumë për të gjithë”, shkruan lajmi.net.

Ai tha se do të ketë më shumë për shëndetësinë, më shumë për bujqësinë, për kulturën, arsimin e sigurinë.

Postimi i plotë:

64 vota PËR në parim për buxhetin 3.2 miliardësh për vitin 2023. Falënderoj secilin deputet dhe secilën deputete që përmes votës së tij dhe të saj i dha sot mbështetje në lexim të parë buxhetit për vitin e ardhshëm që reflekton prioritetet e programit qeverisës e nga i cili përfiton qytetari dhe Republika.

Më shumë për shëndetësinë me më shumë profesionistë shëndetësorë dhe më shumë buxhet për barna esenciale. Më shumë për bujqësinë. Më shumë për kulturën, rininë dhe sportin dhe më shumë për arsimin. Më shumë për zhvillimin e hershëm të fëmijëve përmes më shumë çerdheve dhe më shumë edukatorë e staf për çerdhe. Më shumë për fëmijët nëpërmjet shtesave për ta dhe më shumë asistentë për fëmijë me aftësi të kufizuar. Më shumë për mbrojtjen dhe sigurinë sepse më shumë për ushtrinë dhe policinë. Më shumë inspektorë. Më shumë rezerva shtetërore. Më shumë për ndërmarrjet publike. Më shumë terminale doganore shtetërore. Më shumë për komunat. Buxheti për vitin tjetër, do të jetë më shumë për të gjithë. /Lajmi.net/