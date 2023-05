Kurti bisedon me Chollet: Marrëveshja bazë dhe aneksi duhet të zbatohen në tërësi Një ditë para takimit që pritet të zhvillohet në Bruksel, kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ka bërë të ditur se ka biseduar me këshilltarin e lartë amerikan Derek Chollet. Kurti ka njoftuar se ka biseduar lidhur me agjendën e nesërme për takimin në Bruksel. “Pata një telefonatë të mirë me Derek Chollet sot, ku diskutuam…