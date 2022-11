Kurti: Beogradi e do Asociacionin për t’i kompensuar humbjet e luftës Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka folur sërish me tone refuzuese për mundësinë e formimit të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe. Në një intervistë dhënë Agjencisë Austriake të Lajmeve, APA, Kurti ka thënë se Asociacioni, si i tillë, duke qenë një-etnik, është kundër Kushtetutës së Kosovës, shkruan lajmi.net. Ai fajëson ata që ishin në…