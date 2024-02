Kurti bën homazhe te ata që iu vranë në protestë në vitin 2007

Kryeministri Kurti kthehet nga Maqedonia e Veriut, për të bërë homazhe ndaj dy aktivistëve të Vetëvendosjes që u vranë para 17 vjetëve nga policia e UNMIK-ut, Mon Balaj e Arben Xheladini.

Protesta e VV-së në vitin 2007 erdhi si pasojë e pakos së Ahtisarit, që më 17 shkurt të vitit 2008 u realizua dita më e madhe e Kosovës, ajo e Pavarësisë së Kosovës. Kjo pako aso kohe u kundërshtua dhe u kritikua nga VV-ja, të cilët patën thënë se parashihte shumë koncesione monoetnike në vendin tonë.

Ndërsa Kurti theksoi se protesta e VV-së kishte qenë paqësore, dhe ka kërkuar që autorët e vrasjes të dalin para drejtësisë.

“Sot me 10 shkurt ne i përkujtomë me mall e dhimbje por edhe me krenari, Mon Balaj e Arben Xheladini, dy aktivistë të VV-së të cilët u vranë para 17 vjetëve nga policia ndërkombëtare e UNMIK-ut. 232 plumba gome me afat të skaduar dhe të keqpërdorura jashtë protokolleve të Kombeve të Bashkuara u hodhën mbi gjokset dhe kokat e protestuesve paqësor. Me 2 shkurt të viti 2007 pat zbritur pakoja e Ahtisarit e cila u kundërshtua dhe u kritikua nga lëvizja jonë VV, me qenë se parashihte shumë koncesione monoetnike në vendin tonë. Ne atë botë kundërshtuam ulëset e garantuara e të rezervuara në Kuvendin e Kosovës me të drejt vetoje për pakicën serbe, kundërshtuam realitetin mbi baza fetare, decentralizimin mbi baza etnike, kundërshtuam shuarjen e trupave mbrojtës të Kosovës dhe kundërshtuam vazhdimin e sundimit ndërkombëtar me fuqi ekzekutive mbi neve. Ajo ishte një protestë paqësore. Për krimet që kanë bërë as sot as nesër askush nuk mund të ketë imunitet nga drejtësia”, ka thënë Kurti. /Lajmi.net/