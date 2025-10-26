Kurti bën “histori”: Për herë të parë dështoi zgjedhja e qeverisë në Kuvend pas prezantimit të kabinetit
“Më testoni”, thoshte kur ngërçi institucional mbetej te konstituimi i Kuvendit. Sot u testua për qeverinë. Dhe dështoi.
Albin Kurti nuk ka arritur t’i marrë 61 votat e nevojshme në Kuvend, ku prezantoi përbërjen e qeverisë së re, e cila i mori vetëm 56 vota.
Për herë të parë në historinë parlamentare të Kosovës, një qeveri dështon të zgjidhet pas prezantimit në Kuvend nga i mandatuari.
Rezultatet e zgjedhjeve parlamentare të 9 shkurtit, për dallim prej atyre të vitit 2021, imponuan negociata e koalicion për formimin e qeverisë së re.
Presidentja Vjosa Osmani më 11 tetor e mandatoi Albin Kurtin për ta formuar qeverinë e re, tetë muaj pas zgjedhjeve parlamentare, një ditë pasi u zgjidh një ngërç që zgjati mbi gjysmë viti për konstituimin e Kuvendit.
Kryetari i LVV-së, të cilit i duhej një partner për të qëndruar më tej në pushtet, nuk duket se diskutoi shumë me subjektet e tjera politika, shumica e të cilave veçse ishin shprehur kundër një koalicioni qeverisës me këtë parti.
“Asnjëra nga partitë parlamentare të cilave u bëmë ftesë nuk ka pranuar që të hyjë në bashkëqeverisje, megjithëse vota e qytetarit kishte përcaktuar që të kishte koalicion. Po të pranohej oferta, sot do t’i kishim ofruar vendit qeverinë, por do ta kishim numrat që ta kalonim edhe sfidën e presidentit”, tha Kurti.
Tani që Albin Kurti nuk arrin ta krijojë një shumicë të re parlamentare dhe nuk i mori 61 votat e nevojshme në Kuvend, presidentja “brenda 10 ditësh emëron kandidatin tjetër sipas së njëjtës procedurë”, thotë Kushtetuta.
Nëse as herën e dytë nuk zgjidhet qeveria, atëherë presidentja “i shpall zgjedhjet, të cilat duhet të mbahen jo më vonë se 40 ditë nga dita e shpalljes së tyre”, siç parasheh pika 4 e nenit 95 të Kushtetutës.
Partitë e tjera politike të cilat do të mund ta merrnin mandatin për formimin e qeverisë, nuk e duan, pasi thonë se as ata s’i kanë votat e nevojshme. Zgjedhjet e jashtëzakonshme, tanimë duken të pashmangshme.