Kurti bashkë me Vuçiqin në panelin e Forumit të Davosit, diskutohet për sigurinë e rajonit

Përveç tyre, në panel ka qenë edhe Ursula von der Leyen, kryetare e Komisionit Evropian.

E sipas kryeministrit Kurti, temë diskutimi ishte siguria gjeopolitike e rajonit, transmeton lajmi.net.

“Kënaqësi të jem pjesë e panelit sot në Forumin Ekonomik Botëror, duke diskutuar Dialogun e Diplomacisë në Ballkanin Perëndimor me Von der Leyen dhe fytyra të njohura nga rajoni dhe më gjerë. Siguria gjeopolitike e rajonit tonë është thelbësore për sigurinë evropiane, prandaj tema është e një rëndësie të madhe”, ka shkruar Kurti në platformën “X”.

A pleasure to be part of the panel today at @WEF, discussing the Diplomacy Dialogue of the Western Balkans with @vonderleyen & familiar faces from the region & beyond. The geopolitical security of our region is crucial to European security, so the topic is of wide importance. pic.twitter.com/ze1AjNLGpX

— Albin Kurti (@albinkurti) January 17, 2024