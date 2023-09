Kurti: Bashkë me Fehmi e Xhevë Lladrovcin ra edhe motra e Lulzim Hetemit, Fatimja Kryeministri Albin Kurti ka publikuar një video të shkurtë të Fehmi Lladrovcit ku thoshte se me ra për Kosovën do të ishte “fati më i madh i jetës”. Kurti shkroi pak edhe për biografinë e Lladrovcit, derisa kujtoi Xhevën, Shefqet Zekën dhe Fatime Hetemin, që ranë bashkë me të në betejë. “I përjetshëm qoftë kujtimi…