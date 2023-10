Kurti, ambasadorëve të QUINT-it: Jemi të gatshëm ta nënshkruajmë marrëveshjen, por Serbia po refuzon

Takimi i tyre ishte i paparalajmëruar teksa i pari i Qeverisë tanim ka njoftuar për përmbajtjen që është diskutuar aty, shkruan lajmi.net.

Ai në një postim në X, tha se i “përditësoi” ambasadorët mbi zhvillimet e fundit në dialog, ashtu siç rëndom ndodh në takime me ta.

Madje, ai pati një falënderim të posaçëm për BE-në.

“Sot u takova me ambasadorë të akredituar në Kosovë për t’u ofruar atyre përditësimet më të fundit mbi dialogun, siç është praktika jonë e zakonshme. Fillova duke shprehur mirënjohje për BE-në dhe SHBA-në. për përpjekjet e tyre për të rikthyer dialogun në rrugën e duhur pas sulmit terrorist të 24 shtatorit”, shkroi Kurti.

“Gjithashtu theksova se nëse do të ishte vetëm në dorën e Kosovës, do të kishim arritur një marrëveshje dhe tashmë do të ishim në proces të zbatimit të saj. Kosova është ende e gatshme të nënshkruajë Marrëveshjen Themelore, Aneksin e Zbatimit dhe draftin e 21 tetorit. Serbia vazhdon të refuzojë. /Lajmi.net/

Today, I met with accredited ambassadors in Kosova to provide them with the latest updates on the dialogue, as is our customary practice. I began by expressing gratitude to the EU and the U.S. for their efforts to get the dialogue back on track after the Sept 24 terrorist attack. pic.twitter.com/atsdLuqG8D

— Albin Kurti (@albinkurti) October 30, 2023