Kurti: Afër gjysmë miliardi euro shuma e investimeve direkte austriake në Kosovë Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, qëndrimin në Vjenë të Austrisë, e filloi me një takim dhe bashkëbisedim me bashkatdhetarët tanë dhe miq të Kosovës nën organizimin e Ambasadës së Kosovës në Austri. Së bashku me kryeministrin Kurti ishte edhe zëvendëskryeministrja dhe ministrja e Punëve të Jashtme dhe Diasporës, Donika Gërvalla-Schwarz. Ai theksoi që Austria është…