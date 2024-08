Kurteshi pas intervistimit nga Prokuroria: Qëndroj prapa çdo fjale të deklaruar në konferencë

Sami Kurteshi është deklaruar sot në kuadër të Prokurorisë Speciale pas thirrjes për intervistim.

Anëtari i Vetëvendosjes, Sami Kurteshi u intervistua nga Specialja në lidhje me deklarata të cilat i dha në lidhje me rastin e Astrit Deharit gjatë konferencës së mbajtur më 12 gusht.

Pas intervistimit të sotëm, Kurteshi tha se pyetjet ndaj tij sot kanë qenë në lidhje me këto deklarata.

“Pyetjet kanë qenë në lidhje me deklaratat dhe me prononcimin tim më 12 gusht në konferencën për media që kemi pas para Prokurorisë Speciale,” tha Kurteshi.

Ai ka thënë se ka parë mijëra faqe që dëshmojnë se Astrit Dehari është vrarë me urdhër të “ish-funksionarëve të shtetit”.

“Jam intervistuar në cilësinë e dëshmitarit për deklaratat e bëra dhe të shkruara të publikuara më 12 gusht para Prokurorisë Speciale, për pensionimin e të prokurorit Afrim Shefkiu që ka udhëhequr rastin e Deharit. Kjo ka shkuar me autorizim të prokurorit të rastit. Prokuroria Speciale ka caktuar prokurorin e ri për rastin e Deharit dhe ai është Bekim Kodraliu. Pyetjet kanë qenë në lidhje me deklaratat dhe prononcimin tim më 12 gusht në konferencën time të mbajtur para PSRK-së. Ka qenë një paragraf i përdorur në konferencën për media dhe në komunikatën për media nga Lëvizja Vetëvendosje që ka të bëjë me implikimin dhe urdhrat e dhëna nga maja e shtetit për institucionet e drejtësisë dhe të sigurisë në Kosovës”, ka thënë Kurteshi, teksa shton se i qëndron të gjitha deklarimeve të tij. Këmbëngul se mbrapa vdekjes së ish-aktivistit, Astrit Dehari qëndrojnë ish-krerët e shtetit.

Ai gjithashtu tha se është përgjigjur në të gjitha pyetjet dhe ka deklaruar se qëndron pas cdo fjalie të dhënë më 12 gusht në konferencë.

"Ka shumë fakte që i dhashë në Prokurori se implikimi i funksionarëve të majës së shtetit bashkë me institucionet të sigurisë dhe drejtësisë është e dukshme nga të gjitha dëshmitë, provat, dokumentet që deri sot janë në dorë të publikut dhe në dorë të institucioneve. Unë nuk i posedoj ato fakte, vetëm jam njëri nga personat që e përcjelli rastin. Janë mbi tre mijë faqe, dokumente të ndryshme në lidhje më rastin, prova, analiza e rekomandime në lidhje me rastin Dehari. Shumicën prej tyre i kam lexuar e përcjelli rastin. Aty ka me qindra dëshmi dhe fakte qe vërtetojnë bindjen time që rasti i Deharit është vrasja e plotë me urdhër nga lartë", u shpreh ai.