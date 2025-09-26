“Kurrë mos të kishte ardhur dita e sotme…si me ngushëllu një nanë e babë”, Rozana Radi pas vdekjes tragjike të vëllait të Gjestit

ShowBiz

26/09/2025 18:50

Ish-banorja e BBVA, Rozana Radi ka reaguar pas vdekjes tragjike të vëllait të Gjestit sot në një aksident në Pejë.

“Kurrë mos të kishte ardhur dita e sotme… si me ngushëllu një nënë e një baba, si me nguëllu një vëlla e një motër? O Zot, mbaje pranë e jepu forcë .” @gjestt behu i fortë skam fjalë”, shkroi Radi.

