“Kurrë mos të kishte ardhur dita e sotme…si me ngushëllu një nanë e babë”, Rozana Radi pas vdekjes tragjike të vëllait të Gjestit
Ish-banorja e BBVA, Rozana Radi ka reaguar pas vdekjes tragjike të vëllait të Gjestit sot në një aksident në Pejë. “Kurrë mos të kishte ardhur dita e sotme… si me ngushëllu një nënë e një baba, si me nguëllu një vëlla e një motër? O Zot, mbaje pranë e jepu forcë .” @gjestt behu i…
“Kurrë mos të kishte ardhur dita e sotme… si me ngushëllu një nënë e një baba, si me nguëllu një vëlla e një motër? O Zot, mbaje pranë e jepu forcë .” @gjestt behu i fortë skam fjalë”, shkroi Radi.