“Kurrë”- Memli Krasniqi: E pamundshme të kemi bashkëpunim me Kurtin, kemi dallime

Lideri i PDK-së Memli Krasniqi tha se kryeministri i Kosovës Albin Kurti është i njëjti dhe nuk ka ndryshuar nga ai që ka qenë në opozitë. prandaj i thotë se partia e tij nuk mund të ketë bashkëpunim me të. Krasniqi ka numëruar edhe arsyet se pse nuk mund të ketë kurrë një bashkëpunim mes PDK-së e VV-së.

“Normalisht që na krejt ato fyerje nuk mundemi me i hudh poshtë dhe me thënë hajt se s’ka lidhje, por në politikë interes qytetar duhet me qenë më i madh se sa ndjenjat personale të njerëzve më përgjegjësi. Anash kësaj ne nuk mundemi me pas bashkëpunim me Kurtin sepse kemi dallime të mëdha në mënyrën qysh e shohim shtetin , në mënyrën qysh i shohim raportin me shtetin, raportin e shtetit me qytetarët, se si e shohim skenën politike, si e shohim epërsinë e kushtetutës ndaj ligjeve, pra kemi dallime të jashtëzakonshme politike ideologjike jo vetëm për të kaluarën por edhe për të ardhmen “, tha Krasniqi.

“Pra do të ishte e pamundshme me pas një program koherent politik”, tha Krasniqi.

Ai kritikoi kryeministrin Kurti për sanksionet që BE-ja i vendosi Kosovës e po ashtu edhe për raportet me SHBA-në. “Kurti është kryeministri i parë e qoftë i fundit që nuk ka shkelur në Shtëpinë e Bardhë “, tha ai.

Krasniqi nuk e përjashtoi mundësinë që Kosova mund të kalojë në një fazë të ngërçit politik në periudhën kohore derisa të formohet qeveria.

“Është e mundshme, kemi përjetuar ngërçe edhe në të kaluarën , ne stabiliteti a vyn më shumë se për ngërçe jemi mësuar, 6 muaj ngërç kemi pasur në vitin 2014, është viti me zhvillimin e konomik, me rritjen e brutoprodhimin vendor me të vogël që kemi pasur sepse kriza e ka prodhuar një gjë të tillë”, tha ai, rtv21.

Pot thotë se kushdo që bëhet kryeministër i Kosovës duhet që menjëherë të punojë në rregullimin e raporteve me SHBA-në.

“ Unë e them në mënyrë figurative që ai që bëhet kryeministër shpresoj që të jetë Bedri Hazma, të nesërmen duhet me ble një biletë për Washington edhe me lyp takime të të gjitha niveleve edhe me diskutu cila është rruga përpara”, tha Krasniqi.

Ai shtoi se Washingtonit duhet të i ofrohet sinqeritet, partneritet mirëbesim, falënderim e mirënjohje.

“Për që vjen mundësia që njerëzit me dalë në studio televizive qysh e kam dëgju do eksponent të pushtetit që kqyr se Amerika ka interesa , kqyr se Amerika mundet me na mashtru… mendoj që është diskurs i rrezikshëm”, u shpreh Krasniqi.