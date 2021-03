“Kurr ma në prehnin tond gjysh”, Ledri përlot me dedikim për gjyshin e ndjerë

Ledri ka publikuar një fotografi me gjyshin teksa shihet se i ka vendosur kokën në prehër, shkruan lajmi.net.

“Kurr ma në prehnin tond gjysh”, ka shkruar reperi në mbishkrimin e postimit.

Ndryshe, nëna e Ledrit Xheraldina Vula njoftoi ndjekësit dhe miqtë se sot ka ndërruar jetë babai i saj Gafri Buçinca.

“Baba jem i miri, sot ti mbylla syte dhe te ledhatova per here te fundit. Te dua, stambollesha jote perjete, Xherushi♥️ Per miqte dhe ata qe e kane njoft dhe dasht: Vorrimi do te behet neser ne rrethin e familjes se ngushte. Te pame nuk ka. Ngushellimet i pranojme me sms dhe telefonata”, kanë shkruar Xheri./Lajmi.net/